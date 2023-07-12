Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderleriyle Görüşmeler Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Arnavutluk ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Arnavutluk ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'a gittiği 10 Temmuz'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yer aldığı üçlü görüşmeye katıldı.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

İsveç'in, YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirilen açıklamada, iki ülkenin terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği ve bunun uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

İkili görüşmeler

NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına iştirak etti.

Oturumun ardından da ikili görüşmelere başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede işbirliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın, Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda NATO Zirvesi kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları" onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Zirvenin ikinci gününde de yoğun görüşme trafiği devam etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci gününde de LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmelerini sürdürdü.

Erdoğan; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.

Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.