Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekteteri Mark Rutte) "Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. Washington'da bir araya geleceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekteteri Mark Rutte) "Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. Washington'da bir araya geleceğiz" (Özgür Özel'in açıklaması üzerine) "Ben söyleyeceklerimi söyledim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekteteri Mark Rutte) "Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. Washington'da bir araya geleceğiz"
( Özgür Özel'in açıklaması üzerine) "Ben söyleyeceklerimi söyledim. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.