Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekteteri Mark Rutte) "Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. Washington'da bir araya geleceğiz"

( Özgür Özel'in açıklaması üzerine) "Ben söyleyeceklerimi söyledim. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.