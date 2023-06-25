Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'daki son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'daki son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi. F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının da Türkiye'ye değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi.