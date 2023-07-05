Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Stoltenberg'in çalışmalarının ittifak ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

NATO Konseyi'nin dün aldığı kararla, görev süresi 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecek olan Stoltenberg'in görev süresi 1 yıl daha uzatılarak 1 Ekim 2024 oldu. 1 Ekim 2014'ten bu yana görevde bulunan Stoltenberg'in görev süresi daha önce 3 kez uzatılmıştı.