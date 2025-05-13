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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili görüşmelerde bulundu
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BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDIİletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmede, Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede iş birliği beklediğini, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın eşlik ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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