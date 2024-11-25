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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Ukrayna-Rusya savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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