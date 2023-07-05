Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.