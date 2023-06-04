Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Stoltenberg arasındaki görüşme saat 14.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Jens Stoltenberg Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title