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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

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