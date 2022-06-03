Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg Türkiye Politika Güncel Haberler

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