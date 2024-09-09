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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı Adalet Önünde Soracağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada narin bir kızın canına kastedenlerin hesabının mutlaka adalet önünde sorulacağını belirtti. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için konunun bizzat takipçisi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Sorumluların en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisiyim takipçisi olacağım"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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