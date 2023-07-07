Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Ayrıca Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.