Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Ayrıca Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.30/19.00/20.00/21.00)