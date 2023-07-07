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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Ayrıca Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30/19.00/20.00/21.00)

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Politika Haberler

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