AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ve insanlık düşmanlarının polis korumasıyla gerçekleştirdiği provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalıştığını belirtti. İsveç'te gerçekleşen alçak saldırının da bu provokasyonlardan biri olduğunu ifade eden Erdoğan, terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkilerini en güçlü şekilde ortaya koyacaklarını vurguladı. Ayrıca, müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine öğreteceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz"

"İslam ve insanlık düşmanları polis korumasıyla gerçekleştirdiği provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor. İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir"

"Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak"

"Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"

ANKARA - AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ve insanlık düşmanları polis korumasıyla gerçekleştirdiği provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor. İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz" dedi.