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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan kutlama mesajında, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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