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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Mamak Altındağ mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce TRT Tabii Ankara Politika Haberler

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