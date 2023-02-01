Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır" -"Sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonu da yine Meclis'imizle birlikte yapmayı umut ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır"

-"Sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonu da yine Meclis'imizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır"

-"Bundan 20 yıl önce milletimize ne söz verdiyse Rabbim hepsini yerine getirebilmeyi nasip etti"

-"Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öyle hızlı oldu ki muhalefet bile gerisinde kaldı"

-"Önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. Böyle bir metin hazırlanınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor"

-"Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan bazı şeyleri ihmal etmiş hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz"

-"Karşımızda cumhurbaşkanı adayı beklemekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bu masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına pek de ihmal vermiyoruz. Bir bakalım dedik ne yapmışlar diye keşke bakmaz olaydık. Bu partiye umut bağlayanlar arasına çok üzüldük"

-"Bunlar bırakın yeni projeler yormayı, ülkede ne yapılıp ne edildiğine bakmamışlar"

-"Baksalar vaat ettiklerinin fazlasının da yapılmış, ya da yapılmakta olduğunu görürlerdir. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş"

-"Siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları vaatleri ortaya yazmazlardı"

-"Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar"

-"Genel Kurmay Başkanlığı'na ve MİT başkanlığına saldırarak bu kurumların baş ezdikleri tüm terör örgütlülerine ve onları kullananlara selam veriyorlar"

-"Akkuyu nükleer, kamu özel projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesini istemeyen batıya selam veriyorlar"

-"Hatta içlerinden bir tanesi; Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak"

-"Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesine bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar"

-"Ege'deki haklarımızdan vazgeçeceğiz diyerek Yunanistan'a selam veriyorlar"

-"Bir tek kazanımları ve hayalleri ile milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız"

-"Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken Merkez Bankası'nın Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün ne iş yapıyordunuz. Herhalde bunlar uykudaydı"

-"Önümüzdeki 5 yılda %5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.