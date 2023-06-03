Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığı eli hep sıkılı yumruklarla karşıladığını belirterek, bu sefer farklı bir tavır sergilemelerini umduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz"
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika