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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığı eli hep sıkılı yumruklarla karşıladığını belirterek, bu sefer farklı bir tavır sergilemelerini umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz"

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

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