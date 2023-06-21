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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat yine vatandaşta aranıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat yine vatandaşta aranıyor"

Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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