Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat yine vatandaşta aranıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat yine vatandaşta aranıyor"
Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika