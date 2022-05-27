Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar"

-"Bu ülkenin gelişmesi için üreten herkes bizim gözümüzde takdire şayandır"

-"1994 ve 2001 krizleri gölgesinde hükümeti devraldık. Hızla güven iklimini tesis ettik. Ülkemiz şaha kalktı. Marmaray, Avrasya tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü'nü milletimizin hizmetine sunduk"

-"İzmir'e eskiden 7 saatte gidiliyordu, artık 3-3,5 saatte gidiliyor. Yaptıklarımızla asla yetinmiyoruz. Eserlerimizi görenler bize neler yapmışsınız diyor. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Asya'yı bir kez daha bağladık"

-"Utanmadan 'kaçacak' diyor, Erdoğanı 15 Temmuz gecesinde kaçırtamadınız ama sen ise tankların arasından o FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde kaçtın. Bakırköy'de keyif kahvesi içtin"

-"Bay Kemal ne derse desin, Erdoğan burada. Erdoğan bu ülkede hizmet vermeye devam edecek"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK merkez ofisi açılışında konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika