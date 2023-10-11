Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörlerine kimin bineceği vardı. Bugün de siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika