Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika