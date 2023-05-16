Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miting yapmayı düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miting yapmayı düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım" "Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miting yapmayı düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım"
"Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz"
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika