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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miting yapmayı düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miting yapmayı düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım" "Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miting yapmayı düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım"

"Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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