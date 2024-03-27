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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız" demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum" dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim" ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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