Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Twitter hesaplarından duyuruldu.