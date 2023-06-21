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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı Kabul Etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Twitter hesaplarından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Twitter hesaplarından duyuruldu.

Kaynak: ANKA / Politika

Millî İstihbarat Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın Politika Haberler

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