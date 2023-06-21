Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Twitter hesaplarından duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Twitter hesaplarından duyuruldu.
Kaynak: ANKA / Politika