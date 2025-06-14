Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi arasındaki telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti. - ANKARA