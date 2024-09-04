Erdoğan ve Sisi, Mısır ile Ticaret Hacmini 15 Milyar Dolar Hedefliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mısır ile ticaret hacmini gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, "Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır ile istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. İnşallah bundan sonra daha yakın iş birliği içinde olacağız. 'Kazan kazan' anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi, ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleşti. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş, bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz. Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve çok boyutlu ilişkileri müşterek çabalarımızda sürekli güçlendiriyoruz. Çalışmalarımızın semerelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK ARZUSUNDAYIZ'

Erdoğan, Sisi ile Kahire'deki görüşmelerinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini yeniden yapılandırma kararı aldıklarını hatırlatarak, "Bu mekanizmanın ilk toplantısını da bugün gerçekleştirdik. Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İş adamlarımız 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla Mısır ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Girişimcilerimizi yatırımlarını daha da artırma noktasında teşvik ediyor, Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz. Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek arzusundayız. Kardeş Mısır halkı, Türk kültürü ve Türkçeye yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel ve beşeri köprülerimizi daha da kuvvetlendirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

'NETANYAHU'NUN MISIR'A YÖNELİK İTHAMLARINI REDDEDİYORUZ'

Erdoğan, Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkılarının hayati önemde olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme hususunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibarı ile görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bugüne kadar Gazze'ye iletilen toplam yardımın yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. Bu yardımların ulaştırılmasında Türk Kızılay'ı ile AFAD başkanlığımızla iş birliği içinde hareket eden başta Mısır Kızılay'ı olmak üzere Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara bir yenisini daha ekliyor. İsrail yönetimi binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini; Filistin halkını açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Biliyorsunuz Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de bu sürece Dişleri Bakanlığımız ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığımız vasıtasıyla destek veriyoruz. Ancak İsrail tarafının uzlaşmaz ve engelleyici tutumu halen devam ediyor. Son olarak İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir. Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim. Tüm bunlar karşısında İsrail hükümetinin üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz."

'CAYDIRICI ADIMLAR ATILMIYOR'

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında müdahillik başvurusunu resmen ilettiklerini ifade ederek, "Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için de çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Daha önce de söyledim 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesaplarını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Diğer taraftan uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Maalesef bazı ülkeler halen İsrail'e kayıtsız şartsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar. Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi hatta tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasını durdurma noktasında caydırıcı adımlar atılmıyor. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilmezliğini artık herkes anlamalıdır. İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru sayfasında yer alınması noktasındaki çağrımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mısır ile birçok konuda istişarede bulunduklarını aktararak, "İstişarelerimizde Gazze'nin yanı sıra başta Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu olmak üzere bölgesel konuları da ele aldık. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır ile istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. İnşallah bundan sonra daha yakın iş birliği içinde olacağız. 'Kazan kazan' anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

SİSİ: ZİYARETİM İLİŞKİLERİN GELİŞECEĞİNİN BİR GÖSTERGESİDİR

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise "Değerli kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözümün başında bana karşı göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı en içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu dost ülkeye yapmış olduğum bu ilk ziyaret iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin bir göstergesidir. Bu bağlamda buraya halkımın en içten sevgisini ve selamlarını da getiriyorum" dedi.