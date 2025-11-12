Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurt Dışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurt Dışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.