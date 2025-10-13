Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki Barış Zirve alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm eş-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" için Uluslararası Konferans Merkezi'ne geldi.

Gazze'de 7 Ekim saldırısı sonrasında başlayan savaşta, ABD öncülüğünde yapılan anlaşma ile ateşkes ilan edilmişti. Bugün ise anlaşma şartlarının değerlendirilmesi ve savaş sonrasındaki sürecin değerlendirilmesi için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenleniyor. Zirveye Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Zirve için Şarm eş-Şeyh'e ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından zirvenin yapılacağı Uluslararası Konferans Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve alanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve alanına geçti. - ŞARM EŞ ŞEYH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
