Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'da bulunan Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı. Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'a geçti. Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Havalimanından Al-İttihadiye Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı. Saraya girişinde top atışlarıyla başlayan resmi törende iki ülke marşları okundu. Erdoğan ve Sisi, heyetlerinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçti. Liderler ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire temasları kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır İş Forumu'na katılarak Kahire temaslarını tamamlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik ediyor. - KAHİRE