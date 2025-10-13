Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Erdoğan, Şarm eş-Şeyh temasları kapsamında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü. - ŞARM EŞ ŞEYH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
