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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın bölgeyi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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