Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı esSisi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail- Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika