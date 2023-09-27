Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika