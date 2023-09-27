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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Mısır Politika Haberler

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