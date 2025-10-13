Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gitti

Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Mısır'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
