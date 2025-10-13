Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a gitti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Şarm el-Şeyh'i ziyaret edeceği belirtti.

Duran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede bir konuşma yapmasının beklendiğini ayrıca katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı ifade etti. - ANKARA