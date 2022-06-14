Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak namus borcumuzdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak namus borcumuzdur."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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