Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç vatandaşlarımız bu programa başvurabilecek." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Milli, Türk, Uzay, Politika, Haberler

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