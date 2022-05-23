Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç vatandaşlarımız bu programa başvurabilecek." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika