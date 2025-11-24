Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli saraylarımızı da titizlikle korumaktadır.

Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Sempozyumun başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, 27 farklı ülkeden sahasında uzman onlarca katılımcının iştirak ettiği bu önemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığını yürekten tebrik etti.

Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı altı asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti'nin, hükmettiği toprakların her köşesine, medeniyetin en seçkin eserlerini inşa ettiğini vurgulayan Erdoğan, Osmanlı şaheseri camiler, köşkler, medreseler gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran sarayların da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleri olduğunu belirtti.

Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı saraylarının farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırdığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli saraylarımızı da titizlikle korumaktadır. Milli Saraylar Başkanlığımız bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan yeni müzeler açmakta ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır. Bu yıl 100. yaşına giren Milli Saraylar'ımızın düzenlediği Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'nda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli fikirleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
