Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na gönderdiği video mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli saraylarımızı da titizlikle korumaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'nun başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, "Dünyanın dört bir yanından programa teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. 27 farklı ülkeden sahasında uzman onlarca katılımcının iştirak ettiği bu önemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı altı asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti'nin hükmettiği toprakların her köşesine medeniyetin en seçkin eserlerini inşa ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmanlı şaheseri camilerimiz, köşklerimiz, medreselerimiz gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran saraylarımız da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir" açıklamasını yaptı.

Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı saraylarının, farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli sarayların da titizlikle korunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığının bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürüttüğünü, diğer taraftan yeni müzeler açtığını ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 100 yaşına giren Milli Sarayların düzenlediği Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'nda emeği geçenleri kutladı. Erdoğan, konuşmasının sonunda fikirleriyle sempozyuma katkı sunan isimlere de teşekkür etti. - ANKARA