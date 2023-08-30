Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak, 2023 bitmeden havalanacak (2)

'BİZLER YAKLAŞIK 40 YILDIR BÖLÜCÜ TERÖRLE MÜCADELE EDEN BİR ÜLKEYİZ'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Birkaç gün önce uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemimiz Siper'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah yakında olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya da geleceğiz. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma'nın testlerini tamamlayarak bir an önce onu da ordu envanterimize katmak istiyoruz. Diğer hedeflerimiz gibi buna da ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bizler yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Vatanımızı böldürmemek, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırmamak için binlerce evladımızı şehit verdik. Ama ne teröre ne de terörü bir sopa olarak kullanan emperyalist güçlere boyun eğmedik. Suriye'deki olaylardan cesaret alarak farklı hevesler içinde koşan bölücü terör örgütü mensuplarını açtıkları çukurlara gömdük. Gabar'da gömdük, Tendürek'te gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Sadece bununla yetinmedik, 40 yıllık terörle mücadele deneyimimizden gerekli dersleri çıkartarak kendimizi geliştirdik, durumlarımızı güçlendirdik" dedi.

'DÖKTÜKLERİ KANLARIN HESABINI KANDİL'DEKİ BARONLARDAN SORACAĞIZ'

Erdoğan, terörle mücadeleyi iyi eğitim almış uzman ve profesyonel birimler vasıtasıyla yürütmeye başlamalarının bu alanda bir dönüm noktası olduğunu bildirerek şöyle devam etti:

"Çok sık saldırıya uğrayan üst bölgelerindeki karakollarımız yerine her türlü silah ve koruma kalkanı ile donatılmış kalekollar inşa ettik. Sayı, sevk ve idare açısından muharip unsurlarımızın etkinliğini artırdık. Terörle mücadele konseptimizde köklü bir değişikliğe giderek terör tehdidini kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Suriye'de tesis ettiğimiz terörden arındırılmış güvenli bölgeler sayesinde bir taraftan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini ortam hazırlarken diğer taraftan da sınır hattındaki illerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarıyla aynı güvenlik şeridini orada da tesis etmenin gayretindeyiz. Bölücü örgütün yuvalandığı ne kadar sığınak, dağ, tepe kamp, in varsa inşallah hepsini teröristlerden tek tek temizleyeceğiz. Döktükleri masum kanların hesabını Kandil'deki terörü baronlarından muhakkak soracağız. Bu kararlılığımızın gerisinde sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü silahların elbette çok büyük payı var. Güvenlik birimlerimizin arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeyde olması operasyonlarımızın başarısını artıran bir başka faktördür. Askeri, polisi, korucusu ve istihbarat teşkilatıyla tüm güvenlik güçlerimizin aynı hedefe kilitlenmesi ülkemizi çok farklı bir noktaya taşımıştır."

'ÇETESİNDEN ZEHİR TACİRLERİNE TÜMÜNÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Erdoğan, önümüzdeki dönemde elde edilen bu kazanımları daha da perçinleyeceklerini vurgulayarak, "Buradan bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının da tepesine biniyoruz ve bineceğiz. Çok açık ve net söylüyorum. Milletimizin huzuruna kast etmenin bir bedeli vardır. Devletimiz her kim ve nerede olursa olsun bu bedeli misliyle ödettirmekten çekinmeyecektir. Çetesinden zehir tacirlerine, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız. Dağdaki hareket alanı daralan bölücü terör örgütü mensuplarının başta büyükşehirlerimiz olmak üzere farklı kisveler altında vilayetlerimize sızma girişimlerine fırsat vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Genci yaşlısı, kadını erkeği ile 85 milyonun her bir ferdinin malı, canı, namusu ve esenliği devletimize emanettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetleri koruma güç ve kudretine Allah'ın izniyle fazlasıyla sahiptir. Ne oy uğruna bölücü şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların ne de marjinal yapılarla işbirliği yapanların; bunların hiçbiri bizi vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini temin etmekten alıkoyamayacaktır" diye konuştu.

'ORDUMUZUN ŞEREFLİ BİR SUBAYI OLARAK DEVLETİMİZE HİZMET EDECEKSİNİZ'

Erdoğan, konuşmasında son olarak, "Kıymetli teğmenlerimiz bugün yabancı dil hazırlığı dahil 5 yıllık zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın heyecanını yaşıyorsunuz. İnşallah bundan sonra milletimizin üzerine titrediği kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize sadakatle hizmet edeceksiniz. Muazzez ve mukaddes görevinizi hakkıyla ifa yolunda gerektiğinde şehadet şerbetini içmekten çekinmeyeceksiniz. Milli Savunma Üniversitemizin çatısı altında aldığınız eğitimlerin sizlerin en büyük yardımcı olacağına inanıyorum. Sizlerden her zaman milli değerlerimize sahip çıkmanızı, Türk milletinin ve milli iradenin emrinde olmanızı bekliyorum. Bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü ve milli mücadeleyi kazanan ruhu koruyup, sizden sonra gelecek nesillere en güzel şekilde teslim edeceğinizden şüphe duymuyorum. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum. Buradan özellikle şu anda tribünlerde anne ve babalara sesleniyorum. Sizler ebeveynler olarak bu yavrularınızı devletimize teslim ettiniz. Bu bir güvendi. ve devletimiz de bu güveninizi layık olmak için evlatlarınızı gerek size gerekse ülkemizin geleceğine en güzel şekilde hazırladı. Sizlere en kalbi duygularla şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Üniversitemizin saygıdeğer rektöründen hocaları ve komutanlarına kadar yetişmenizde emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.