Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda maçını izlemek üzere Almanya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek üzere Almanya'ya gitti. Maç, Almanya'nın Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek için Almanya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek üzere saat 16.30'da Kısıklı'daki konutundan çıkarak Almanya'ya gitti.
A Milli Takımı, Hollanda ile saat 22.00'de Almanya'nın Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.