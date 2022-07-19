Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika