Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden kültüründen adeta tiksinen, Batı'dan çok batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar hala kapanmadı"

"Avrupa, Amerika, Uzakdoğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, kendi tarihinden birkaç bestekar, aşık, söz ve saz üstadını bilmeyen insanlarımızı gördükçe, inkar politikalarının yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz"

"Yapay zekanın hangi işleri yapabildiğini, neleri başarabildiğini kimi zaman heyecan kimi zaman endişeyle takip ediyoruz"

"Kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirdiğimiz nice kültür unsurunun ziyan edildiğini görmek bizi ziyadesiyle yaralıyor"

"Farklı geleneklere sahip çıkmak, maziden atiye köprü kurmak demektir. Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır, çölleşmedir"

"2008-2022 yılları arasında toplam 67 miras taşıyıcımızı ilan ettik"

"Toplam 12 bin eserimizi milletimizle, ait olduğu topraklarla buluşturduk"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zekanın hangi işleri yapabildiğini, neleri başarabildiğini kimi zaman heyecan kimi zaman endişeyle takip ediyoruz. Kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirdiğimiz nice kültür unsurunun ziyan edildiğini görmek bizi ziyadesiyle yaralıyor. Farklı geleneklere sahip çıkmak, maziden atiye köprü kurmak demektir. Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır, çölleşmedir. 2008-2022 yılları arasında toplam 67 miras taşıyıcımızı ilan ettik. Milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden kültüründen adeta tiksinen, Batı'dan çok batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar hala kapanmadı. Avrupa, Amerika, Uzakdoğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, kendi tarihinden birkaç bestekar, aşık, söz ve saz üstadını bilmeyen insanlarımızı gördükçe, inkar politikalarının yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz. Toplam 12 bin eserimizi milletimizle, ait olduğu topraklarla buluşturduk.