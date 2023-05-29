Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçları hakkında açıklama yaptı ve kazananın sadece kendileri değil, Türkiye ve demokrasi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Politika