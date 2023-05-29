Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçları hakkında açıklama yaptı ve kazananın sadece kendileri değil, Türkiye ve demokrasi olduğunu belirtti.