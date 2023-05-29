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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçları hakkında açıklama yaptı ve kazananın sadece kendileri değil, Türkiye ve demokrasi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir."

Kaynak: AA / Serkan Kaya - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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