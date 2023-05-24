Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (4)

'85 MİLYONUN HİZMETKARIYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Ankara'nın bize işaret ettiği yol budur. Biz de her vakit olduğu gibi bugün de siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü mutlaka sandığa gitmeye ve tercihlerini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Gençler, unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz sandığı boş bırakırsak gelir birileri orayı doldurur. Yurtdışındaki kardeşlerimizi telefonlarınızla muhakkak arayın. Bugün son gün. İnşallah neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı kullanılan oy. İstiyoruz ki yurt dışından da inşallah gümbür gümbür oylar gelsin. Yurt dışında çok güzel bir tablo sergilediler. Aynı kararlı tutumu pazar günü ülkemizin tüm şehirlerindeki sandıklarda da göreceğimize inanıyorum" dedi.

Erdoğan, terörle mücadelede kimsenin kendileriyle aşık atamayacağını ifade ederek, "Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Bestler'de kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Şimdi kafayı nereye taktılar; diyorlar ki 'mültecileri gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz.' Biz bir Almanya'yı bir Fransa'yı bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibarı ile 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. ve bir diğer adımı atıyoruz. O da Katar'la müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız ensar ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz" dedi.