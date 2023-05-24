Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (4)
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'85 MİLYONUN HİZMETKARIYIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz.
'85 MİLYONUN HİZMETKARIYIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Ankara'nın bize işaret ettiği yol budur. Biz de her vakit olduğu gibi bugün de siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü mutlaka sandığa gitmeye ve tercihlerini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Gençler, unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz sandığı boş bırakırsak gelir birileri orayı doldurur. Yurtdışındaki kardeşlerimizi telefonlarınızla muhakkak arayın. Bugün son gün. İnşallah neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı kullanılan oy. İstiyoruz ki yurt dışından da inşallah gümbür gümbür oylar gelsin. Yurt dışında çok güzel bir tablo sergilediler. Aynı kararlı tutumu pazar günü ülkemizin tüm şehirlerindeki sandıklarda da göreceğimize inanıyorum" dedi.'YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYİ SÖYLEMEDİK'Erdoğan, asla istismar siyaset yapmadıklarını belirterek, "Hele hele yalan siyaseti asla yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik. Söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece gündüz çalıştık. Biliyorsunuz bir de hayatı yalan üzerine kurulu olanlar var. SSK'yı batırmakla başlayan kariyerini bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına monte edilerek sürdüren bu kişi şimdi bu ülkeyi yönetmeye talip. Ellerinde binlerce insanımızın kanı olan, Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine desteklerini beyan ettiği birine benim ülkem teslim edilebilir mi? Artık ayyuka çıkan bu teröristlerle iş birliğini perdelemek için gençlerimizin keskin zekasını yansıtan bir video üzerinde yeni yalanlar uyduran, olmadık hakaretler savuran birine benim ülkem teslim edilir mi? Seçim gecesi bizim elimizdeki sonuçların aynısı kendisinde de olduğu halde hadi milletimizi bir kenara koydum; kendi seçmenlerinin gözlerinin içine baka baka 'öndeyiz' yalanı söyleyen birine bu ülke teslim edilebilir mi? Daha birkaç hafta önce rakip gördüğü bir diğer adayı kaset tehdidi ve kumpasıyla geri çekilmeye zorlayan birine ülke teslim edilir mi? İşte buyurun şimdi birçok dezenformasyona rağmen bizimle hareket etmeye karar veren Sayın Sinan Oğan ile birlikte inşallah bu süreçte Allah'ın izniyle pazar akşamı bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız" diye konuştu.'500 BİN SURİYELİYİ GÖNDERMEYE BAŞLADIK'
Erdoğan, terörle mücadelede kimsenin kendileriyle aşık atamayacağını ifade ederek, "Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Bestler'de kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Şimdi kafayı nereye taktılar; diyorlar ki 'mültecileri gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz.' Biz bir Almanya'yı bir Fransa'yı bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibarı ile 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. ve bir diğer adımı atıyoruz. O da Katar'la müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız ensar ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz" dedi.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023