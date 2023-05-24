Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (3)
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'BUNLAR BU HAKİKATLERİ GÖREMEZLER'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören ilçesindeki programın ardından Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Hemşehri Buluşması' programına katıldı.
'BUNLAR BU HAKİKATLERİ GÖREMEZLER'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören ilçesindeki programın ardından Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Hemşehri Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi, şayet öyle baksalardı Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisi ile bu milletin tüm evlatlarını göreceklerdi. Bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti kendi içinde bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bunlar bu hakikatleri zaten göremezler. Bizim sözümüz; ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yürekleredir. Bizim sözümüz; Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan cumhuriyeti devralan ecdat mirasına 4 elle sarılanlaradır. Bizim sözümüz; Cumhuriyetinin ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye Yüzyılı'nın hızla inşası için sabırsızlananlaradır. Bizim sözümüz; PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz; emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadıkları oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek kenetlenenleredir" dedi.'SÖZÜNÜ KANDİL'E SÖYLÜYOR'Erdoğan, siyasi hayatlarının her döneminde, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinin her safhasında ve bugün de sözlerinin yine millete olduğunu vurgulayarak, "Yarın da öyle olacaktır. Cumhur İttifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Rabbimize bize dünyaya böyle asil bir milletin evladı olarak gelme şerefi bahşettiği için ne kadar hamdetsek azdır. Biz de hamdimizi eser ve hizmetle gösterme gayreti içindeyiz. Biz sözümüzü millete söylerken seçimdeki rakibimiz CHP Genel Başkanı ne yapıyor dersiniz; her gün bir başka maskeyle sahnede arzıendam eyleyen bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı, 'özerklik' diyerek, 'Selahattin Demirtaş özgür kalacak' diyerek, 'YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' diyerek, 'Cezaevlerindeki serbest bırakacağız' diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de her gün bir başka elebaşı ağzıyla kendisini desteklediklerini açıklayarak CHP Genel Başkanına mukabele ediyor. CHP Genel Başkanı, uğruna Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü FETÖ'cüleri de cezaevlerini boşaltma, kamudan atılanları geri alma, yurt dışındakilere kapıları açma taahhüdü vererek sözünü söylüyor. Onlar da içerideki ve dışarıdaki tüm mecraları kendisinin emrine tahsis ederek CHP Genel Başkanına verdikleri desteği sürdürüyor" diye konuştu.'CHP GENEL BAŞKANI KENDİSİNE AÇILAN KREDİYİ HEBAETTİ'Erdoğan, CHP Genel Başkanının seslendiği bir diğer yerin de Avrupa'sından Amerika'sına, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinden rahatsız olan tüm odaklar olduğunu işarek ederek, "Bunlar da Kılıçdaroğlu'na cevaplarını aleyhimizde yaptıkları dergi kapaklarıyla, televizyon programlarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla, kaynattıkları fitne kazanlarıyla veriyorlar. Tablo işte bu kadar net. Buradan hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursa olsun 85 milyon vatandaşımın, Ankaralı kardeşlerimin tamamına sesleniyorum; 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihinizi sandığa yansıtarak vazifenizi yerine getirdiniz. Artık yeni bir seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihiniz de serbestsiniz. CHP Genel Başkanı kendisine açılan krediyi yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti" ifadelerini kullandı.'GELİN 28 MAYIS'TA HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ETRAFINDA KENETLENELİM'CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'hesap uzmanı' dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ya sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları 1 puan eden, bu civarda dolaşan partilere kalktın 40'a yakın milletvekili verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı? ve şu anda Cumhur İttifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim. Gelin ülkemizin önünde yeni bir dönemi birlikte açalım. Gelin Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini de hep birlikte sağlayalım" dedi.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023