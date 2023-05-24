Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (3)

'BUNLAR BU HAKİKATLERİ GÖREMEZLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören ilçesindeki programın ardından Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Hemşehri Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi, şayet öyle baksalardı Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisi ile bu milletin tüm evlatlarını göreceklerdi. Bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti kendi içinde bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bunlar bu hakikatleri zaten göremezler. Bizim sözümüz; ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yürekleredir. Bizim sözümüz; Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan cumhuriyeti devralan ecdat mirasına 4 elle sarılanlaradır. Bizim sözümüz; Cumhuriyetinin ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye Yüzyılı'nın hızla inşası için sabırsızlananlaradır. Bizim sözümüz; PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz; emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadıkları oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek kenetlenenleredir" dedi.