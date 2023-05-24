Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (2)
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'DİKTATÖR İŞİNİ 1'İNCİ TURDA BİTİRİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde uluslararası basında sinsi ve psikolojik harekatlar yapıldığını belirterek, "Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlar vardı.
'DİKTATÖR İŞİNİ 1'İNCİ TURDA BİTİRİR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde uluslararası basında sinsi ve psikolojik harekatlar yapıldığını belirterek, "Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlar vardı. Zaten Bay Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok ki. Akşam yalan, sabah yalan. ve bir de CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyaseti vardı. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları çöpe attık. Diktatörlük söylemlerinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Düşünün; diktatör 2'nci tura kalır mı? Diktatör işini 1'inci turda bitirir. Hem de yüzde 90'larla bitirir. Dünyada bunun örnekleri çok. Biz diktatörlüğe değil, milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Bizim durumumuz bu. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilmeyeceğini biz tüm dünyaya gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünmemesi gerektiğini gösterdik. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin gücünü, Türk demokrasisinin ulaştığı olgunluk seviyesini, milletimizin basiret ve ferasetini dost, düşman herkese tekrar gösterdik" dedi.'CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA HAKARET EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ'Erdoğan, sandıkları bayram yerine çeviren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Rabbim sizlerden razı olsun. Ancak sizlerin bu duruşunu hazmedemeyenler de çıktı. Gerçekten de o gece demokrasimiz adına hiç yaşamak istemeyeceğimiz tavırlara, yalanlara şahit olduk. Daha sandıkların 10'da biri dahi açılmadan basın mensuplarını toplayıp CHP genel başkanını cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bal gibi bildikleri halde, 'öndeyiz, kazanıyoruz' diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler. Gece boyunca hiç ara vermeden bu yalan furyasını inatla sürdürdüler. Şimdi çıkmışlar bir de utanmadan, arlanmadan 'Kandırdıysak CHP'lileri kandırdık, bundan size ne' diyorlar. Hatalarını kabul etmek, milletten ve CHP'li vatandaşlarımızdan özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Çok açık ve net söylüyorum; biz bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımıza böyle davranılmasını, böyle hakaret edilmesini, böyle aşağılanmasını kabul etmiyoruz. Her seçim öncesinde CHP'li seçmene istemedikleri adayın bizzat genel başkanları tarafından 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' denilerek dayatılmasını içimize sindiremiyoruz. Bu ne demek ya; 'tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz.' Koltuklarını kaybetmek istemeyen siyasetçilerin her ne sebeple olursa olsun milletimize yönelik kibirli dil kullanılması asla hoş görülemez. Böyle siyaset olmaz, böyle siyaset yapılmaz. Gazinin hürmetine hala CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu dayatmalardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Yine bu vatandaşlarımızın mevcut CHP yönetiminin bölücüler ve FETÖ'cüler ile yaptıkları pazarlığa da itiraz ettiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.'SENİN O TERÖRİSTLERDEN NE FARKIN VAR'Ardından salondaki vatandaşlara HDP milletvekillerinin görüntülerini izleten Erdoğan, "Kandil'deki PKK elebaşlarının hemen her gün çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu'na oy istemesi en çok samimi CHP'lileri rencide ediyor. Pensilvanya'daki alçakların CHP'nin başındaki zatın reklam ajansı gibi çalışmaları en çok bu vatandaşlarımızın başını öne eğdiriyor. CHP'nin başındaki zatın aylardır ses çıkarmadığı açıklamalar bunlar. Bu ne demektir; Bay Bay Kemal senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar. Sen kalkıpta 'Sizin desteğinize ihtiyacım yok' diyebiliyor musun; diyemiyorsun. Niye; oradan gelen destek senin bal kaymak. Öbürü ne diyor; Gazi Mustafa Kemal'e saldırıyor. Ardından ne diyor; 'it sürüleri' diyor. Bu da HDP'li. Hani nerede Bay Bay Kemal? En ufak bir şey söylemiyorsun. Söyleyemez. Çünkü kapalı kapılar ardında bunlarla yaptığı görüşmeler ortada. Her şey bu kadar açık ve nettir. Özetin özeti mahiyetindeki tüm bu rezilliklerle ilgili şimdiye kadar masadan bir itiraz duydunuz mu? Muğlak, nereye istersen oraya çekilecek 1-2 cümle dışında masanın buna itiraz ettiğini gördünüz mü? İtiraz etmedikleri gibi gittiler bunlarla 'kana kan, intikam intikam' çağrıları altında Van'da ortak miting yaptılar" diye konuştu.'CUMHUR İTTİFAKI'NA MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERMEYE YELTENİYORLAR'
Osman Kavala'nın Gezi olaylarının mimarı olduğunu, Selahatttin Demirtaş'ın da Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşı şehit eden bir terörist olduğunu söyleyen Erdoğan, "Meydan meydan dolaşıp 6-8 Ekim olaylarında, aralarında Kurban eti dağıtan Yasin Börü evladımızı, 51 Kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır şehit ettiler mi? Bu Selo, o çağrıyı yapan terörist değil mi? Şimdi ne diyor; 'Selo'nun ne günahı var?' diyor. 'Kavala'nın ne günahı var?' diyor. Kavala, Gezi olaylarının mimarı. Selo da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi ne diyor; 'çıkaracağım onu ben' diyor. 'Onun içeride duruşu beni rahatsız ediyor' diyor. Kim; Bay Bay Kemal. Benim vatansever, milliyetperver tüm vatandaşlarım, Ankaralı hemşehrilerim, İstanbullu kardeşlerim, tüm Türkiye inanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. PKK'nın kurulduğu köye gidip 'buralara bahar gelecek' diye video çektiler. PKK ve sol örgütlerin sembolü olan zafer işaretleri ile milleti selamladılar. Yani 14 Mayıs'ta milletten sandıkta tokatı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bölücülerle olan ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun ya? Bunlar böyle; akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Ama diyorum ki bütün bu numaraları, pazar günü sandıkları bunlara inşallah bir siyaset mezarı yapalım. 14 Mayıs'tan sonra bunların keşfettiği vatanperverliği de herhalde severiz. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milleti bunu yutmaz. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp, Ankara'da 'vatan millet' diyerek kimseyi kandıramazlar" dedi.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023