Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi (2)

'DİKTATÖR İŞİNİ 1'İNCİ TURDA BİTİRİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde uluslararası basında sinsi ve psikolojik harekatlar yapıldığını belirterek, "Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlar vardı. Zaten Bay Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok ki. Akşam yalan, sabah yalan. ve bir de CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyaseti vardı. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları çöpe attık. Diktatörlük söylemlerinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Düşünün; diktatör 2'nci tura kalır mı? Diktatör işini 1'inci turda bitirir. Hem de yüzde 90'larla bitirir. Dünyada bunun örnekleri çok. Biz diktatörlüğe değil, milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Bizim durumumuz bu. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilmeyeceğini biz tüm dünyaya gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünmemesi gerektiğini gösterdik. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin gücünü, Türk demokrasisinin ulaştığı olgunluk seviyesini, milletimizin basiret ve ferasetini dost, düşman herkese tekrar gösterdik" dedi.

Osman Kavala'nın Gezi olaylarının mimarı olduğunu, Selahatttin Demirtaş'ın da Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşı şehit eden bir terörist olduğunu söyleyen Erdoğan, "Meydan meydan dolaşıp 6-8 Ekim olaylarında, aralarında Kurban eti dağıtan Yasin Börü evladımızı, 51 Kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır şehit ettiler mi? Bu Selo, o çağrıyı yapan terörist değil mi? Şimdi ne diyor; 'Selo'nun ne günahı var?' diyor. 'Kavala'nın ne günahı var?' diyor. Kavala, Gezi olaylarının mimarı. Selo da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi ne diyor; 'çıkaracağım onu ben' diyor. 'Onun içeride duruşu beni rahatsız ediyor' diyor. Kim; Bay Bay Kemal. Benim vatansever, milliyetperver tüm vatandaşlarım, Ankaralı hemşehrilerim, İstanbullu kardeşlerim, tüm Türkiye inanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. PKK'nın kurulduğu köye gidip 'buralara bahar gelecek' diye video çektiler. PKK ve sol örgütlerin sembolü olan zafer işaretleri ile milleti selamladılar. Yani 14 Mayıs'ta milletten sandıkta tokatı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bölücülerle olan ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun ya? Bunlar böyle; akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Ama diyorum ki bütün bu numaraları, pazar günü sandıkları bunlara inşallah bir siyaset mezarı yapalım. 14 Mayıs'tan sonra bunların keşfettiği vatanperverliği de herhalde severiz. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milleti bunu yutmaz. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp, Ankara'da 'vatan millet' diyerek kimseyi kandıramazlar" dedi.