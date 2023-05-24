Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda 'Keçiören Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, "Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Bu ne demektir; yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. ve milletimiz 'güçlendirilmiş parlamenter demokrasi' laflarını filan ayaklarının altına aldı. Ne dedi; 'Cumhur İttifakı ile yola devam' dedi. Milletimiz 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Hale bak ya; koltuk paylaşımı yapıyorlar. ve bu koltuk paylaşımında düşünün; toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya bay bay Kemal, ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar, 1 puanla. Bu nasıl iştir; bu nasıl bir hesap uzmanıymış. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? İnşallah önümüz apaçık ve 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye'sini kuracağız. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ya; işte Türkiye Yüzyılını biz sizlerle beraber kuracağız. Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Kandil'in sokaktaki eşkiyalarından, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Bugüne kadar böyle geldi bundan sonra da böyle gideceğiz" dedi.