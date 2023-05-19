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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz hangi maskeyi takarsa taksın gerçek yüzleri ortaya çıkıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz hangi maskeyi takarsa taksın gerçek yüzleri ortaya çıkıyor'

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Politika Haberler

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