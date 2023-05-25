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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz güvenini teyit etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye' İstanbul Buluşması'nda yaptığı konuşmada milletin güvenini teyit ettiğini söyledi ve terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir"

"Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir"

"Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk"

İSTANBUL Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Türkiye Politika Haberler

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